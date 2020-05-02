جيش من محبي الحيوانات يدعمون 30 مليون كلب ضال و٥ ملايين بقرة في الهند.. صور

خرج جيش من محبي الحيوانات إلى شوارع الهند لإطعام الملايين من الكلاب الضالة والأبقار التي تركت جوعًا مع انتشار فيروس كورونا التاجي ، لكنهم يقولون إنه لا يوجد طعام كافٍ على الإطلاق.

وحسب صحيفة ديلي ميل، يعانى أغلب الحيوانات الضالة بالهند من الجوع الشديد بعد غلق المطاعم وإزالة النفايات التي كانت تعتمد عليها نتيجة إجراءات الاحترازية خلال الحظر المفروض بالهند.

ويتجول الآن حوالي 30 مليون كلب وخمسة ملايين رأس من الماشية في شوارع الهند الصاخبة عادة ، حيث تعيش بين اشارات المرور المزدحمة وأسفل الطرق السريعة وتتناول طعامها من النفايات المتروكة بالشوارع، التى لم تعد موجودة بسبب الحظر المفروض.





وقامت مؤسسة بريانكا جوسين هي واحدة من جيش النشطاء الذين يجلبون الطعام للحيوانات، بالنزول إلى الشوارع وإطعام الآلاف من الحيوانات الضالة قبل أن تموت من الجوع.





وأقدم المتطوعون على ارتداء ملابس الوقاية والكمامات اثناء اطعام الحيوانات الضالة الجائعة بالشوارع في مشهد يجسد معاني الرحمة.