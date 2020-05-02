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فن

حاجة مهمة.. نبيل الحلفاوى يشعل السوشيال ميديا مع حفيدته

السبت 02/مايو/2020 - 04:48 م
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وذلك بعد نشره صوره مع حفيدته. 

وقال نبيل الحلقاوى : "بحب الصورة دي مع حفيدتي.بس نفسي اعرف كانت بتقوللي إيه. أكيد رفعة الصباع دي وراها حاجة مهمة".

وكان  نبيل الحلفاوي قد نعى شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة  بإحدى المركبات المدرعة.

وغرد الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏‏الهدف نسف الروح المعنوية والتفاف المصريين حول جيشهم وفخرهم بأبطالهم إن لم يتحقق فقد أبطلنا مفعول العبوة، أما عن الشهداء فالله سبحانه وتعالى أنبأنا بأنهم أحياء عنده يرزقون. "ومن أصدق من الله قيلا ".

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة انفجرت اليوم بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 
حاجة مهمة.. نبيل الحلفاوى يشعل السوشيال ميديا مع حفيدته
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