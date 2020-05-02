حاجة مهمة.. نبيل الحلفاوى يشعل السوشيال ميديا مع حفيدته

وقال نبيل الحلقاوى : " بحب الصورة دي مع حفيدتي.بس نفسي اعرف كانت بتقوللي إيه. أكيد رفعة الصباع دي وراها حاجة مهمة".

وكان نبيل الحلفاوي قد نعى شهداء بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة.





وغرد الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏‏الهدف نسف الروح المعنوية والتفاف المصريين حول جيشهم وفخرهم بأبطالهم إن لم يتحقق فقد أبطلنا مفعول العبوة، أما عن الشهداء فالله سبحانه وتعالى أنبأنا بأنهم أحياء عنده يرزقون. "ومن أصدق من الله قيلا ".



