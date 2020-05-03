برلمانى يطالب بدعم الفلاح عن طريق تسويق المحصول

طالب د. محمود يحيى عضو مجلس النواب، بضرورة دعم الفلاح فى أسعار المحاصيل عن طريق ثبات الأسعار وتسويق المحصول.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالمقترح البرلمانى الخاص بإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.
وقال " د يحيى" لـ"صدى البلد"، إن الفلاح هو عمود الاقتصاد المصرى وفى ظل الظروف التى تشهدها البلاد دعمه واجب وطنى فهو يقوم باخذ سلف زراعية بضمان المحصول وإعفاءة من القروض ضرورى لدعمة ودفعه للامام للزراعة والانتاج.
وكان ذلك بعد أن تقدم محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزيري المالية والزراعة، لإعفاء صغار المزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من فوائد القروض.
وأوضح "النائب"، في مقترحه، أن المزارعين كغيرهم من باقي القطاعات المتضررة، تعاني أشد المعاناة قبل أزمة "كورونا"، وحتى بعد وقوعها زادت حدة المعاناة نتيجة تعذر البعض عن القيام بترويج محاصيله وبيعها بسبب الظروف الراهنة، وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لهم، وأصبح البعض لا سيما صغار المزارعين عاجز عن توفير احتياجاته المعيشية، والزراعية.
وأكد "نائب كفر الدوار"، لا بد من الوصول إلى صيغة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعي لدعم المزارعين في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لدعم الفئات المتضررة من الأزمة الحالية، من خلال مبادرة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض.
ولفت "عضو لجنة الزراعة" إلى أن هناك مزارعين صدر في حقهم أحكام قضائية بالحبس، وأصبحوا مهدديين هم وأسرهم، نتيجة عجزهم عن الوفاء بالإلتزامات المالية الواقعة على عاتقهم، وهو ما يتطلب تدخل من وزارة الزراعة.