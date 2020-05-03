برلمانى يطالب بدعم الفلاح عن طريق تسويق المحصول

وأكد "نائب كفر الدوار"، لا بد من الوصول إلى صيغة تفاهم بين وزارة الزراعة وبنك التنمية الزراعي لدعم المزارعين في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لدعم الفئات المتضررة من الأزمة الحالية، من خلال مبادرة بإعفاء صغار المزارعين من فوائد القروض.





ولفت "عضو لجنة الزراعة" إلى أن هناك مزارعين صدر في حقهم أحكام قضائية بالحبس، وأصبحوا مهدديين هم وأسرهم، نتيجة عجزهم عن الوفاء بالإلتزامات المالية الواقعة على عاتقهم، وهو ما يتطلب تدخل من وزارة الزراعة.