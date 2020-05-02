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أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية: لا نعانى عجزا فى الطواقم الطبية ... فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 05:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور حسام عبد الغفار ،  أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية إن إهتمام الدولة بالفرق الصحية  وتطوير المنظومة الطبية بشكل عام بدأ قبل أزمة كورونا  منذ أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن تكون شهادة كليات الطب شهادة دولية يعترف بها فى جميع أنحاء العالم .

وأكد  أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية خلال  مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز إمتلاك المستشفيات الجامعية عددا كبيرا من الطواقم الطبية ، التمريض  ، لافتأ إلى عدم وجود أى عجز فى الكوادر  الطبية بمسشفيات الحجر الصحى .

واشار ، إلى أن  أزمة كورونا أدت لتسريع كافة الإجراءات الخاصة ب تطوير المنظومة الطبية  والتى شملت زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق المخاطر ، والتنفيذ الفعلى لتوجيه بزيادة بدل مكافاأة الأجتيا لأطيباء التدريب الإمتياز . 

وقال  الدكتور حسام عبد الغفار  ،أن هناك  متابعة يومية لتوفير الواقيات الشهصية الطبية  لمستشفيات العزل ، الحميات ، الصدر   ، ومستشفيات وزارة الصحة ، الجامعية .

وتابع أن أهالى الأطباء لهم عامل كبير أيضأ  فى تحفيز أبنائهم عن طريق الدعم معنوى لأعضاء الفرق الصحية والطبية . 
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