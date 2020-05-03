مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بأسوان يحذر من الإفراط في تناول حلويات رمضان: تسبب التسوس

أكد الدكتور محمد البوشى مدير طب الأسنان الوقائى بمديرية الصحة بأسوان ومدير مركز المدينة لطب الأسنان أنه تكمن خطورة تناول حلويات رمضان الموسمية على الأسنان مثل البسبوسة والكنافة فى أنها حلويات لزجة تلتصق بالأسنان لفترة طويلة وبالتالي تؤدى إلى حدوث أضرار شديدة فى حالة عدم العناية بالأسنان عقب تناول هذه الحلويات .





ويوصي الدكتور محمد البوشى بضرورة غسل الأسنان جيدًا بمجرد تناول حلويات رمضان ، ويفضل تناول هذه الحلويات بعد الإفطار فقط وليس بعد السحور.





وقال البوشى إنه فى المعتاد يتناول الفرد بعض الأطعمة الأخرى بين الإفطار والسحور مما يؤدى إلى عدم إلتصاق الحلويات على الأسنان.





وأشار مدير طب الأسنان الوقائى بأسوان إلى أن تناول السكريات بشكل عام بصورة مفرطة يؤدى إلى حدوث تسوس للإسنان لأن بعض البكتريا الضارة الموجودة فى الفم تنتج حمض ضار عند تناول السكريات.





وأضاف محمد البوشى أن هذا الحمض يتسبب فى إزالة المعادن من طبقة المينا على الأسنان مما يضعف هذه الطبقة تدريجيًا ويؤدى إلى إحداث تجويف فى الأسنان والتسوس وهو الأمر الذى يتسبب فى حدوث ألم شديد وفقدان للأسنان تدريجيًا .





اقرأ أيضًا:



