وكيل دينية النواب: نناقش مع الحكومة آلية امتحانات الثانوية العامة والجامعات .. اليوم

طالب النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفر الشيخ وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بسرعة إعلان طرق الامتحانات وإنهاء أى لغط بشأن امتحانات الشهادة الثانوية وكذا طلبة السنوات النهائية بالجامعات وخاصة طلبة كلية الطب.





وشدد الجندي على ضرورة وضع آلية للامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة الطلبة أو انتقال العدوى لهم مع ضرورة أن لا نوقف العملية التعليمية أو نضيع عام من عمر الوطن، مردفا: " لا أفرض رأيا بعينه وأعلم أن الحكومة تبحث هذا الأمر".



