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برلمان

وكيل دينية النواب: نناقش مع الحكومة آلية امتحانات الثانوية العامة والجامعات .. اليوم

الأحد 03/مايو/2020 - 05:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
طالب النائب  اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفر الشيخ وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بسرعة إعلان طرق الامتحانات وإنهاء أى لغط بشأن امتحانات الشهادة الثانوية وكذا طلبة السنوات النهائية بالجامعات وخاصة طلبة كلية الطب.

وشدد الجندي على ضرورة وضع آلية للامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة الطلبة أو انتقال العدوى لهم مع ضرورة أن لا نوقف العملية التعليمية أو نضيع عام من عمر الوطن، مردفا: " لا أفرض رأيا بعينه وأعلم أن الحكومة تبحث هذا الأمر".

وأوضح النائب أن وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى سيحضران إلى مجلس النواب اليوم لعرض خطتهم وسنناقش ذلك الأمر بما يحفظ صحة الطلاب من ناحية ويسير العملية التعليمية من ناحية أخرى.

وأكد وكيل اللجنة الدينية: "نقدر جهود الدوله فى التعامل مع أزمة كورونا وندعم كافة الأجهزة التنفيذية ونقف خلفها فى تلك المحنة وندعوا الله أن يزيح الغمة وتعود الحياة لطبيعتها".
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