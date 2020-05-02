أمين البحوث الإسلامية: الكلمة الطيبة لبنة قوية في بناء المجتمع

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.





وتناول الأمين العام في حلقة اليوم قيمة حفظ اللسان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، والواقع يدل على أننا بحاجة إلى تطبيق هذا الحديث والعمل به في الوقت الحالي، خصوصًا مع تنوع الأحداث، وتنامي الظروف التي أصابت الكثير منا بالقلق والهلع والاضطراب.





وأكد عياد على أهمية الالتزام بالكلمة الطيبة، وعدم نقل الكلمة مالم تبعث على الأمل، بل الأولى أن تدفع إلى اليقين والبناء خصوصًا في وقت الأزمات.



