مجلس الدولة: شطب اتحاد الشركات مشروط بثبوت عجزه على تحقيق غرضه

أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار " ، ان المادة (200) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ،تنص على أن (يكون شطب الاتحاد بقرار من الهيئة فى عدة حالات منها انقضاء الشركة المنشا بها الاتحاد ، صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بحله ، اذا ثبت عجز الاتحاد عن تحقيق الغرض الذى انشىء من اجله او اذا باشر نشاطا مغايرا لهذا الغرض .





جاء ذلك في حيثيات حكم رفض المحكمة لدعوى إحدي شركات النقل البرى والبحري ، وتأييد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن شطب اتحاد العاملين المساهمين بالشركة ، لعدم سداده الاقساط الخاصة بثمن الأسهم الخاصة به .





صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، ورئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين وائل الشامى ، وخالد كرم .





وثبت للمحكمة ، أنه تم انشاء اتحاد العاملين المساهمين بإحدي شركات الاشغال البحرية ، بغرض شراء وتملك الاسهم المشتراه من شركة للنقل البحرى والبرى ، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين عام ١٩٩٨ ، الا ان الاتحاد عجز عن سداد الأقساط الخاصة بثمن الاسهم ، ولم يسدد سوى قسط واحد من الاقساط السنوية ، بالرغم من مرور اكثر من ثلاثة عشر عاما على عقد الشراء ، مما حدا بأعضاء الاتحاد الى التقدم لمجلس ادارته طالبين عقد جمعية عامة غير عادية للنظر فى حل الاتحاد .





وبالفعل تم عقد الجمعية عام ٢٠١١ والتى قررت حل اتحاد العاملين المساهمين بشركة الاشغال البحرية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بابلاغ الهيئة العامة لسوق المال (الرقابة المالية) بشطب الاتحاد ، على ان يعتبر فى حالة تصفية بعد الشطب ، وقد اعلن هذا القرار على اعضاء الجمعية حيث وافقوا عليه بالاجماع وباغلبية اكثر من ثلاثة ارباع عدد الاصوات الممثلين فيها





و اصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار المطعون فيه رقم 58 لسنة 2014 بالموافقة على حل وتصفية اتحاد العاملين المساهمين بالشركة وشطبه من سجلات الهيئة منذ عان ٢٠١١ .





ورأت المحكمة أن أسباب الحل قائمة علي أسس سليمة ، الاوهى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بالحل ، وثبوت عجزه عن تحقيق الغرض الذى أنشىء من اجله الامر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى لعدم قيامها على سند قانونى يدعمها .