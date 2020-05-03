مشروع قانون تعديل قانون هيئة الشرطة تحت قبة البرلمان اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم، الأحد، عقد جلساته العامة، لينظر خلال الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم (168) لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 28 أبريل 2020.









ويناقش المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة ويهدف مشروع القانون إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة فى إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملى لعدم تعطيل أعمال المجلس.



