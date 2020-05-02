صراع شرس بين إنبي ومصر المقاصة والمقاولون للحصول على خدمات معروف يوسف

دخلت العديد من الأندية المصرية في صراع للحصول على خدمات النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك و المعار للمقاولون العرب.





ويسعى مسئولو المقاولون العرب للتعاقد بشكل نهائي مع النيجيري معروف يوسف، بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في فترة الإعارة مع ذئاب الجبل.





وأشار مصدر مقرب من اللاعب إلى أن ناديي إنبي ومصر المقاصة يريدان الظفر بخدمات اللاعب، مؤكدين أنه سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل في حال التعاقد معه.





ويحاول مجلس إدارة نادي مصر المقاصة بقيادة المدير الفني "إيهاب جلال" إتمام التعاقد مع معروف يوسف، والتأكيد على الدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة القلعة البيضاء ، لضم اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.