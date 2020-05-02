الغرامة جزاء المسئول الذي لم يحافظ على ممتلكات عمله

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ف.ع" مدير إدارة الشئون المالية سابقًا بمديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ ، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي ، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والمساس بالمصلحة المالية للدولة ، من خلال الإهمال في الحفاظ علي سيارة ملك عمله من التلف والعبث وترتب عليه سرقتها .





وبرأت المحكمة كلًا من "م.إ"سائق بمديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ ، و"م.م"وكيل المديرية سابقًا من التهم المنسوبة لهم بعدم الحفاظ علي السيارة .





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





وترجع وقائع الموضوع ، بورود بلاغي من الإدارة القانونية بمحافظة كفر الشيخ ، بشأن سرقة سيارة نقل تخص مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ ، حال وجودها والاحتفاظ بها داخل سُوَر المجلس الشعبي للمحافظة وكانت بعهدة سائقها .





ونسبت النيابة الإدارية للمحال الصادر بحقه جزاء التغريم وهو مدير الشئون المالية السابق ، عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لإيواء السيارة في مكان مخصص مما ترتب عليه سرقتها ، ولم يتخذ الاجراءات الكافية للحفاظ علي السيارة من العبث والتلف ، ولم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للتأمين علي السيارة في الفترة من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١١ .



