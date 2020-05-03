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محافظات

قالوا عنه إنه مات .. حكاية رضيع عمره 38 يوما ينتصر على كورونا في الدقهلية.. شاهد

الأحد 03/مايو/2020 - 07:01 ص
حكاية رضيع عمره 38
حكاية رضيع عمره 38 يوما ينتصر على كورونا في الدقهلية.. شاهد
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همت الحسينى
سادت حالة من الفرح بين أهالى قرية ديرب الخضر التابعة لمركز بنى عبيد عقب خروج أصغر مولود أصيب بكورونا معافى منها من مستشفى العزل.


وكانت نتيجة التحاليل قد أظهرت إيجابية عينة رضيع يدعى خيري محمود ، يبلغ من العمر 38 يومًا، ويقيم بديرب الخضر التابعة لبني عبيد، حيث ثبت إصابته بفيروس كورونا.


واستقبل مستشفى منية النصر الرضيع مصابا بالتهاب رئوى شديد حيث كان مخالطا لإحدى الحالات المصابة والتى كانت تزور اسرته عقب ولادته.

واكد مصدر طبى داخل المستشفى أنه تم نقله لمستشفى العزل بتمي الامديد لتلقي العلاج بها.



وأضاف المصدر أنه تم تطهير المستشفى وقسم العزل كاملا بمعرفة الإدارة الصحية الطب الوقائي لمنع تواجد الفيروس عقب وجود الحالة بالمستشفى.


وتلقى الرضيع أفضل رعاية داخل العزل وتم إرضاعه بلبن مخصص حتى أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروجه.


وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الطفل، ألا أن  الدكتور حاتم عبد الحق الطبيب بمستشفى عزل مصابي كورونا بتمي الأمديد كشف حقيقة وفاة الطفل.


ونشر مجموعة صور للطفل وهو بصحة جيدة بالمستشفى قائلا : " طفل العزل بتمي اهو وبصحه جيده وبيقولكوا انا ممتش ولا حاجه ".


وتابع قائلا:"ربنا يقومه بالسلامه ويشفيه ويرجعه لأهله بالسلامه ومعاه الفريق الطبي المعالج".


واستكمل قائلا:"رجاء محدش ينشر اي خبر بدون ما يكون متأكد منه..وياريت اي شخص او صفحه نشرت خبر وفاته تمسح الخبر".



وسادت الفرحة بين الجميع وسط أجواء رمضانية، واستقبلت أسرة الرضيع سلبية التحاليل الخاصة به وتعافيه من فيروس كورونا بالزغاريد والفرح منذ خروجه من العزل إلى منزله.


وأهابت صحة الدقهلية بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء في المنزل وتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد، والبعد عن الزحام الذى أصبح واضحا للجميع، مما يزيد من خطورة العدوى والإصابة.



قالوا عنه إنه مات .. حكاية رضيع عمره 38 يوما ينتصر على كورونا في الدقهلية.. شاهد
قالوا عنه إنه مات .. حكاية رضيع عمره 38 يوما ينتصر على كورونا في الدقهلية.. شاهد
قالوا عنه إنه مات .. حكاية رضيع عمره 38 يوما ينتصر على كورونا في الدقهلية.. شاهد
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