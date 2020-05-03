قالوا عنه إنه مات .. حكاية رضيع عمره 38 يوما ينتصر على كورونا في الدقهلية.. شاهد

واستقبل مستشفى منية النصر الرضيع مصابا بالتهاب رئوى شديد حيث كان مخالطا لإحدى الحالات المصابة والتى كانت تزور اسرته عقب ولادته .



واكد مصدر طبى داخل المستشفى أنه تم نقله لمستشفى العزل بتمي الامديد لتلقي العلاج بها.







وأضاف المصدر أنه تم تطهير المستشفى وقسم العزل كاملا بمعرفة الإدارة الصحية الطب الوقائي لمنع تواجد الفيروس عقب وجود الحالة بالمستشفى.









وتلقى الرضيع أفضل رعاية داخل العزل وتم إرضاعه بلبن مخصص حتى أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروجه.









الدكتور حاتم عبد الحق الطبيب بمستشفى عزل مصابي كورونا بتمي الأمديد كشف حقيقة وفاة الطفل. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الطفل، ألا أن









ونشر مجموعة صور للطفل وهو بصحة جيدة بالمستشفى قائلا : " طفل العزل بتمي اهو وبصحه جيده وبيقولكوا انا ممتش ولا حاجه ".









وتابع قائلا:"ربنا يقومه بالسلامه ويشفيه ويرجعه لأهله بالسلامه ومعاه الفريق الطبي المعالج".









واستكمل قائلا:"رجاء محدش ينشر اي خبر بدون ما يكون متأكد منه..وياريت اي شخص او صفحه نشرت خبر وفاته تمسح الخبر".











وسادت الفرحة بين الجميع وسط أجواء رمضانية، واستقبلت أسرة الرضيع سلبية التحاليل الخاصة به وتعافيه من فيروس كورونا بالزغاريد والفرح منذ خروجه من العزل إلى منزله.







وأهابت صحة الدقهلية بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء في المنزل وتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد، والبعد عن الزحام الذى أصبح واضحا للجميع، مما يزيد من خطورة العدوى والإصابة.







