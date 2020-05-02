محافظ كفر الشيخ: نستلهم في ذكرى العاشر من رمضان معاني العزيمة والإصرار

قدم اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ اليوم السبت، خالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطًا وجنودًا، وكافة أبناء الشعب المصري، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.





ودعا محافظ كفر الشيخ، المولى - عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجنودنا البواسل الذين سطروا أروع مثال للبطولة والتضحية لاستعادة الكرامة وتحرير الأرض، لافتًا أن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار.





وأكد المحافظ على ضرورة العمل بروح انتصار العاشر من رمضان من أجل الحفاظ على استقرار الوطن والحفاظ على وحدته ويستلهم منها أبناؤنا وشبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء.