AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس الجزائر يتعهد بتطوير موارد جديدة لتخفيف الأزمة الاقتصادية

السبت 02/مايو/2020 - 05:55 م
اقتصاد الجزائر
اقتصاد الجزائر
Advertisements
رويترز

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الجمعة إن الجزائر المصدرة للنفط والغاز تعتزم تطوير موارد طبيعية أخرى بما في ذلك اليورانيوم والذهب والفوسفات بمساعدة مستثمرين أجانب بعد انتهاء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

 

ولا يزال اقتصاد الجزائر يعتمد بشكل كبير على عائدات موارد الطاقة رغم وعود في السنوات السابقة بتنفيذ إصلاحات وتطوير قطاعات بخلاف النفط والغاز.

 

وأدى الانخفاض الحاد في عائدات النفط والغاز في السنوات الأخيرة إلى تفاقم المشاكل المالية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.

 

وتفاقم الوضع بسبب تفشي فيروس كورونا مع تراجع عائدات موارد الطاقة بشكل أكبر، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمار المخطط له لعام 2020.

 

وقال تبون إن فيروس كورونا أدى إلى تجميد بعض المشروعات والخطط، مضيفا أن هذه الخطط سيتم إطلاقها بعد التغلب على الأزمة الصحية.

 

وتابع تبون قائلا ”الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها“.

 

وأضاف أنه من غير المعقول ألا ”تستغل الجزائر هذه الثروات ولا تترك الغير يستغلها... إذا تطلب الأمر التشارك مع دول صديقة في هذه المشاريع فسنقوم بذلك“.

 

وتستخدم نسبة كبيرة من عائدات صادرات الطاقة الجزائرية لدفع ثمن استيراد السلع بما في ذلك المواد الغذائية بفاتورة تبلغ قيمتها السنوية 45 مليار دولار.

 

وقال تبون إن البلاد عازمة على تطوير الزراعة وأشار إلى ”التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا“.

 

انتخب تبون في ديسمبر الماضي بعد احتجاجات حاشدة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية وإقصاء النخبة الحاكمة وتعهد بفتح الاقتصاد وتعديل الدستور لإعطاء دور أكبر للبرلمان.


لكن الاحتجاجات، التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل العام الماضي، استمرت إذ يرى كثيرون من المتظاهرين أن تبون جزءا من الحرس القديم.

 

وتم حظر الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام في إطار الإجراءات الحكومية لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا.

 

وفي إشارة إلى مطالب حركة الاحتجاج المعروفة باسم الحراك، قال تبون إن التغيير السياسي سيحدث وإن ”الجزائر ستكون لها مؤسسات دولة جديدة وقوية“.

 

وقررت الحكومة تأجيل سداد القروض لشركات الدولة والقطاع الخاص التي تضررت ماليا من تفشي فيروس كورونا، وقال تبون إن البلاد بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات لصالح الشركات وأصحاب الأعمال الحرة.

 

وقال تبون ”لدينا وسائل تقييم ورقابة وكل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به“.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطاقة الجزائري: دول أوبك تبحث تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط

ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر.. والرئيس يصدر قرارا عاجلا

تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

الجزائر تسجل سادس حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الجزائر تخفض الإنفاق والاستثمار في الطاقة وتؤجل مشروعات

حجر صحي وحظر تجول.. قرارات عاجلة من رئيس الجزائر لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

بصمات مصرية.. عندما أجبر أحمد شوبير الفيفا على تعديل أحد قوانين كرة القدم

هيريحك فورا .. علاج غير متوقع للحموضة

رافضا الواسطة.. مجدي عبد الغني يكشف حقيقة ضم ابنه يوسف للنادي الأهلي

ليلى علوي تشكر علي جمعة علي دعوتها لحضور قافلة الخير.. شاهد

كاتب سعودي يقصف جبهة رامز جلال .. أغلى عقد سخيف فى العالم

بدأ فى اليونان وله توابع.. تفاصيل زلزال 6.3 ريختر ضرب القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

وزيرة الصحة: تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر للعزل تدريجيًا

بإطلالة كاجول.. نانسي عجرم تحتضن ابنتها الصغيرة