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منوعات

حقيقة اتهام الصين بإخفاء أدلة و تقارير تتعلق بفيروس كورونا .. صور

السبت 02/مايو/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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مريم صليب
تسبب فيروس كورونا الذي ظهر أول مرة في أحد أسواق ووهان في الصين في حالة من الذعر و الرعب للمواطنين حول العالم ، و بات العالم يحصد عدد المتوفين من الفيروس بعد تفشيه وعدم الإفصاح عن التقارير الخاصة بالفيروس . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" أن المخابرات في كل من استراليا و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية ، و بريطانيا ، نيوزلاندا ، تفيد أن الصين كانت تمتلك تقارير و أخبار عن فيروس كورونا و لكنها أخفتها عن العالم لسبب غير معلوم حتى الآن . 

أشارت الصحيفة إلى أن هناك حالات إختفاء غريبة حدثت في الصين لكل من الأطباء و الممرضين من قبل الحكومة بعد إفصاحهم عن معلومات جديدة عن فيروس كورونا . 

تكررت حوادث الإختفاء في الصين لأكثر من طبيب ، بالإضافة إلى إخفاء الصين تلك التقارير عن منظمة الصحة العالمية ، حتى لا تخسر أسهمها الإقتصادية في الأسواق العالمية . 

تلك التقارير صادرة عن جهات استخباراتية في 5 دول عظمى حول العالم ، و لم ترد الصين حتى الآن على تلك المزاعم بالنفي أو التأكيد . 


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