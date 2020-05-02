حقيقة اتهام الصين بإخفاء أدلة و تقارير تتعلق بفيروس كورونا .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" أن المخابرات في كل من استراليا و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية ، و بريطانيا ، نيوزلاندا ، تفيد أن الصين كانت تمتلك تقارير و أخبار عن فيروس كورونا و لكنها أخفتها عن العالم لسبب غير معلوم حتى الآن .





أشارت الصحيفة إلى أن هناك حالات إختفاء غريبة حدثت في الصين لكل من الأطباء و الممرضين من قبل الحكومة بعد إفصاحهم عن معلومات جديدة عن فيروس كورونا .





تكررت حوادث الإختفاء في الصين لأكثر من طبيب ، بالإضافة إلى إخفاء الصين تلك التقارير عن منظمة الصحة العالمية ، حتى لا تخسر أسهمها الإقتصادية في الأسواق العالمية .





تلك التقارير صادرة عن جهات استخباراتية في 5 دول عظمى حول العالم ، و لم ترد الصين حتى الآن على تلك المزاعم بالنفي أو التأكيد .









تسبب فيروس كورونا الذي ظهر أول مرة في أحد أسواق ووهان في الصين في حالة من الذعر و الرعب للمواطنين حول العالم ، و بات العالم يحصد عدد المتوفين من الفيروس بعد تفشيه وعدم الإفصاح عن التقارير الخاصة بالفيروس .