تدوينة كوميدية لـ عمرو عبد الجليل عن الروبوت زين بمسلسل النهاية

نشر الفنان عمرو عبد الجليل تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تعليقا عن الروبوت زين فى مسلسل "النهاية".





وكتب عمرو عبد الجليل: "لو لقيتي جوزك بيحضرلك الفطار أو بيلم الغسيل أو جايبلك ورد أو بيساعد في تربية العيال اهربي وسيبي البيت واتصلي بيا لأن ده مش جوزك.. ده روبوت هربان من عندي وأنا لازم ألاقيه".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى: خطر علي الكوكب دا.. دماغك متكلفة..انت فنان محبوب من شريحة كبيرة وخاصة المتوسطة والفقيرة... ربنا يديم عليك الصحة والستر يا ملك الريبوتات .





مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.





وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.



