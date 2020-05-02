دراسة حديثة: اختبارات علاجات كورونا في بريطانيا ستنتهي في يونيو

يعتقد أطباء بارزون أن نتائج تجارب الأدوية الرئيسية المضادة لفيروس كورونا التي ستجرى الشهر المقبل؛ قد تساعد في رفع الإغلاق المفروض بالكامل في بريطانيا بحلول منتصف الصيف.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتم تجربة أكثر من 120 دواء، كعلاج لفيروس كورونا.





وبحسب دراسة نشرت اليوم، يمكن أن توفر هذه التجارب طرقا أسرعا بكثير؛ للخروج من الأزمة، وإيجاد اللقاح المنتظر.





وقال المؤلفان للدراسة من مستشفى "تشيلسي وستمنستر" إنه إذا كانت أي من الأدوية فعالة بشكل معتدل فإنها ستغير صورة الوباء والطريقة التي يتعامل بها السياسيون مع الفيروس.





ومن المتوقع أن تسفر التجارب الرئيسية في المملكة المتحدة لإصدارات عقار إيبولا ريديسيفير، وأدوية التهاب المفاصل توسيليزوماب ، ومضادات فيروسات النسخ العكسي لوبينافير-ريتونافير ، عن نتائج نهائية في الأسابيع المقبلة.