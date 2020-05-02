في مثل هذا اليوم.. برشلونة يكتسح ريال مدريد بـ 6 أهداف في 2009

يصادف اليوم السبت الذكرى الحادية عشر على مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز برشلونة على ريال مدريد بستة أهداف دون رد، في ملعب "سانتياجو برنابيو"، في التجربة والموسم الأول للمدرب المخضرم بيب جوارديولا بالدوري الإسباني.





وافتتح جونزالو هيجواين باب التسجيل في الدقيقة الرابعة عشر ، قبل أن يسجل تييري هنري هدف التعادل في الدقيقة الثامنة عشر ، فيما سجل كارليس بويول الهدف الثاني بالدقيقة 20.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، بينما قلص سيرجيو راموس الفارق بالدقيقة السادسة والخمسين ، لكن تييري هنري سجل الهدف الرابع بعد دقيقتين فقط.

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مرمى إيكر كاسياس مجددًا وسجل الهدف الخامس بعد تمريرة سحرية من تشافي هرنانديز ، فيما اختتم جيرارد بيكيه السداسية.

وأقيمت المباراة في مايو 2009 وهو يتصدر الترتيب العام للدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد ، قبل خمس جولات على نهاية البطولة.