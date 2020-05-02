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رياضة

رافضا الواسطة.. مجدي عبد الغني يكشف حقيقة ضم ابنه يوسف للنادي الأهلي

السبت 02/مايو/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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يسري غازي
 كشف مجدى عبدالغني رءيس جمعية اللاعبين المحترفين عن حقيقة قيامه بالتوسط لدى مسؤولى النادى الأهلى لضم نجله يوسف الى صفوف الشياطين الحمر.

وقال البلدوزر فى تصريحات له .. نجلى يوسف لم أقم بالتوسط  له لدى مسؤولى النادى الأهلى لالحاقه بالفريق منعا للقيل والقال و حتى لا يكون دخوله عن طريق الواسطة.

أضاف.. نجلى يوسف قمت بالحاقه بنادى الصيد وكنت اتابعه بشكل جيد ونال إشادة كبيرة من مدربين فى النادى بأنه لاعب جيد وسيكون له مستقبل فى لعبة كرة القدم.

وأوضح أن نجله يوسف انضم بعدها إلى ناد ى النصر تحت قيادة سيد عيد، مشيرا إلى أنه لم يقم فى يوم من الأيام بالاتصال بالجهاز الفنى للتوصية عليه .

وأشار إلى أن كرة القدم ليس التالق فيها بالواسطة، مشددا على أن نجله يوسف صورة كربونية منه وهو صغير وله مستقبل واعد فى كرة القدم.
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