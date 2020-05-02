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حوادث

الداخلية: ضبط 4510 قضايا تهرب ضريبي بـ 8 مليارات جنيه.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 07:52 م
الداخلية
الداخلية
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محمد صبرى - اسلام مقلد
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلا فى مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزى.. وأسفرت هذه الجهود خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفى مجال التهرب الضريبي والاموال العامة، ضبطت اجهزة الوزراة 4510 قضايا تهرب ضريبي، بقيمة 8 مليارات و37 مليونا و482 ألفا و113 جنيها، و200 مليون و323 ألفا و353 عملة أجنبية مختلفة. 

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وكافة صور الخروج عن القانون.
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