أخبار الفن | حفيد عمر الشريف يشكر قطر بعد صوره الفاضحة.. وعمرو واكد مطلوب بسبب ممثلة أفلام إباحية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة، على الإعلامي اللبناني هشام حداد، في برنامج «راحت علينا»، لتجيب على عدد من الأسئلة الخاصة جدًا في حياتها الشخصية والفنية.
حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على الإعلامي اللبناني هشام حداد، في برنامج «راحت علينا»، لتجيب عن عدد من الأسئلة الخاصة جدًا في حياتها الشخصية والفنية.
علق المحامي سمير صبري، على برنامج «رامز مجنون رسمي»، قائلًا: "رامز جلال غير مقيد في أي نقابة، ويقوم بأعمال سيادية في برنامجه، ويستهزئ بضيوفه".
علق المحامي سمير صبري، على واقعة إلقاء القبض على الفنانة سما المصري، قائلًا: "أقل شييء وإن كان جاء متأخرًا هو القبض على سما المصري"، مؤكدًا أن سما المصري تدعو إلى الفسق.
نشر عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر فيها بالجلباب، أمام علم قطر، وذلك بعد صورته الفاضحة التي ظهر فيها بالملابس الداخلية النسائية.
تصدر الممثل المصري الهارب، عمرو واكد، مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل بعد ظهور ممثلة الأفلام الإباحية ميا خليفة، معه في تريلر الجزء الثاني من المسلسل الأمريكي «رامي - RAMY»، أول أمس الخميس، والذي يشارك فيه واكد بجزئيه الأول والثاني.