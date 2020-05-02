أخبار الفن | حفيد عمر الشريف يشكر قطر بعد صوره الفاضحة.. وعمرو واكد مطلوب بسبب ممثلة أفلام إباحية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة، على الإعلامي اللبناني هشام حداد، في برنامج «راحت علينا»، لتجيب على عدد من الأسئلة الخاصة جدًا في حياتها الشخصية والفنية.

