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رياضة

سجلت 50 هدفا... باسم مرسي: نفسي أرجع الزمالك ولست مغرورا .. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 06:20 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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حسن العمدة
كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي ، عن تجربته الكروية خلال مسيرته داخل القلعه البيضاء .

وقال مرسي ، عبر قناة اون تايم ، انه لم يكن فاشلا مع الزمالك ونجح مع الفريق وتوج بالعديد من البطولات .

وتابع ، لعبت مع الزمالك 3 سنوات وكنت هداف الفريق برصيد 50 هدفا، وفي السنة الرابعة واجهتنى ظروفا صعبة بسبب الإصابة.

وشدد مرسي ، علي ان حلمه العودة للزمالك والمنتخب الوطني مرة أخري، ولم يفقد الأمل في ذلك، بعد الاداء الذي يقدمه مع الانتاج الحربي . 

وواصل ، ان تصريحاته كان بها شئ من الغرور، ولكن دون تعمد، والجميع يعلم من هو باسم مرسي.

واختتم باسم مرسي ، تصريحاته ، ان جمهور الزمالك لا زال يحبنه والبعض عندما يقابله فى الشارع يطالبنه بالعودة مرة اخري . 
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