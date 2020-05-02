سجلت 50 هدفا... باسم مرسي: نفسي أرجع الزمالك ولست مغرورا .. فيديو

كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي ، عن تجربته الكروية خلال مسيرته داخل القلعه البيضاء .





وقال مرسي ، عبر قناة اون تايم ، انه لم يكن فاشلا مع الزمالك ونجح مع الفريق وتوج بالعديد من البطولات .





وتابع ، لعبت مع الزمالك 3 سنوات وكنت هداف الفريق برصيد 50 هدفا، وفي السنة الرابعة واجهتنى ظروفا صعبة بسبب الإصابة.





وشدد مرسي ، علي ان حلمه العودة للزمالك والمنتخب الوطني مرة أخري، ولم يفقد الأمل في ذلك، بعد الاداء الذي يقدمه مع الانتاج الحربي .





وواصل ، ان تصريحاته كان بها شئ من الغرور، ولكن دون تعمد، والجميع يعلم من هو باسم مرسي.





واختتم باسم مرسي ، تصريحاته ، ان جمهور الزمالك لا زال يحبنه والبعض عندما يقابله فى الشارع يطالبنه بالعودة مرة اخري .