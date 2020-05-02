نقيب المحامين يبحث ملف بروتوكول القيمة المضافة مع المالية

يبحث النقيب العام للمحامين ، رجائي عطية ملف بروتوكول القيمة المضافة الموقع مع وزارة المالية ، مشيرا الى ان هناك لقاء مع الوزير خلال ٤٨ ساعة القادمة بشأن تجديد البروتوكول .





وقال رجائي عطية نقيب المحامين، أنه تواصل منذ أيام مع نائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، وافاد ان وزير المالية أصدر تعليمات مسبقة بعدم تجديد البروتوكول بعد علمه ان النقابة غير ملتزمة ولا ترغب فيه .





وتابع نقيب المحامين ، قائلا أوضحت له ان النقابة ترغب فى تمديد البروتوكول ، واخبرته بصفتي نقيبا للمحامين، بأن هذا غير صحيح، وأننا نرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة، لا ترغب في تمديد البروتوكول .





وأوضح نقيب المحامين ، ان وزير المالية سيلتقي به خلال٤٨ ساعة لتجديد البروتوكول .







