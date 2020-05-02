الداخلية: ضبط 37 ألف قضية تموين وغلق 54 ألف محل ومركز تعليمي بسبب كورونا.. فيديو

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلا فى مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزى..





وأسفرت هذه الجهود خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.





جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.





و نجحت أجهز وزارة الداخلية فى مكافحة تداعيات ازمة كورونا منذ بداية الازمة من ضبط 37 ألفا و500 قضية تموينية، وضبط 31 ألفا و396 قضية مقاه مخالفة، وغلق 11 الفا و119 مكانا لأنشطة تعليمية، وغلق 11 ألفا و744 محلا مخالفا لقرار الغلق.





وفى مجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم، نجحت شرطة التموين والتجارة من ضبط 34 ألفا و459 قضية تموينية متنوعة ، لمضبوطات بلغت 39 ألفا و839 إسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم فيها 5 ملايين و782 ألفا و265 جنيها، وضبط 932 ألفا و715 لتر مواد بترولية، بالإضافة إلى 329.449 طن سلع غذائية غير صالحة وسلع تموينية مدعمة لبيعها فى السوق السوداء.





وفى مجال قضايا سرقة التيار الكهربائي ضبط اجهزة وزارة الداخلية 254 ألفا و842 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروطالتعاقدن بإجمالى متحصلات 132 مليونا و48 ألفا و749 جنيها.





وفى مجال التهرب الضريبي والاموال العامة، ضبطت اجهزة الوزراة 4510 قضايا تهرب ضريبي، بقيمة 8 مليارات و37 مليونا و482 ألفا و113 جنيها، و200 مليون و323 ألفا و353 عملة أجنبية مختلفة.