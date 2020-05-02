AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية: ضبط 37 ألف قضية تموين وغلق 54 ألف محل ومركز تعليمي بسبب كورونا.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 07:50 م
الداخلية
الداخلية
Advertisements
محمد صبرى - اسلام مقلد
وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات بكافة المحافظات كلا فى مجال تخصصه تنسيقًا مع قطاع الأمن المركزى..

 وأسفرت هذه الجهود خلال شهر عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

و نجحت أجهز وزارة الداخلية فى مكافحة تداعيات ازمة كورونا منذ بداية الازمة من ضبط 37 ألفا و500 قضية تموينية، وضبط 31 ألفا و396 قضية مقاه مخالفة، وغلق 11 الفا و119 مكانا لأنشطة تعليمية، وغلق 11 ألفا و744 محلا مخالفا لقرار الغلق.

وفى مجال قضايا الغش التجارى والتلاعب بالدعم، نجحت شرطة التموين والتجارة من ضبط 34 ألفا و459 قضية تموينية متنوعة ، لمضبوطات بلغت 39 ألفا و839 إسطوانة بوتاجاز، وتقدر قيمة الغاز المدعم فيها 5 ملايين و782 ألفا و265 جنيها، وضبط 932 ألفا و715 لتر مواد بترولية، بالإضافة إلى 329.449 طن سلع غذائية غير صالحة وسلع تموينية مدعمة لبيعها فى السوق السوداء.

وفى مجال قضايا سرقة التيار الكهربائي ضبط اجهزة وزارة الداخلية 254 ألفا و842 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروطالتعاقدن بإجمالى متحصلات 132 مليونا و48 ألفا و749 جنيها.

وفى مجال التهرب الضريبي والاموال العامة، ضبطت اجهزة الوزراة 4510 قضايا تهرب ضريبي، بقيمة 8 مليارات و37 مليونا و482 ألفا و113 جنيها، و200 مليون و323 ألفا و353 عملة أجنبية مختلفة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقيمة 10.5 مليار جنيه.. ضبط 6896 قضية تهرب ضريبي.. فيديو

بـ7 مليارات جنيه.. ضبط 5 آلاف قضية تهرب ضريبي.. وغلق 126 ألف مركز تعليمي .. شاهد

ترشيحاتنا

أحد المتعافين من كورونا : 4 أعراض إذا شعرت بأحدهم عليك التزام المنزل .. صور

شاهد.. الصور الأولى لطفل بوريس جونسون بعد ميلاده مباشرة.. صور

تعرف على ضحية اليوم ببرنامج رامز مجنون رسمي

شوبير يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع سيرينو نجم صن داونز

دولة لم يدخلها فيروس كورونا.. كيف تبدو الحياة بها | شاهد

نادين نجيم لـ السقا: أنا جاية من بيروت سبني أفوز وهكسبك ولو بالغش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ساحرة .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

بفستان مشجر .. ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز أنوثتها

بالجينز.. نوال الزغبي تتألق بمنزلها في آخر ظهور