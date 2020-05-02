توزيع 6 آلاف كرتونة و5 أطنان لحوم للعمالة غير المنتظمة في قنا

ال حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن بقنا، إن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى " نتشارك هنعدى الأزمة" واصلت دعمها للفئات المستحة بمحافظة قنا، بعدد كبير من الكراتين و اللحوم، للمساهمة فى تخفيف تداعيات فيروس كورونا.

و أوضح عثمان، إن الكمية التى يتم توزيعها اليوم تبلغ 6000 كرتونة مواد غذائية و 5 طن لحوم، تأتى ضمن فعاليات المبادرة التى أطلقها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى، للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على المواطنين.

و أشار عثمان، إلى أن مؤسسة مصر الخير تتولى عملية التوزيع على الجمعيات الأهلية المختلفة الممثلة لكافة مراكز وقرى المحافظة، لكى يتم وصول هذه الكميات إلى الفئات المستحة من الأسر الأولى بالرعاية و العمالة غير المنتظمة.

و أضاف عثمان، بأن الجمعيات التى تم اختيارها لتوزيع المواد الغذائية واللحوم تم اختيارها وفقًا لمعايير معينة ضمانًا لوصول الدعم إلى كافة المستحقين، لافتًا إلى أن الكراتين بها كمية جيدة من المواد الغذائية، فضلا عن أن كل كيس يحوى حوالى 3 أو 4 كيلو لحوم.

و أشار وكيل تضامن قنا، إلى أنه بعد توزيع الـ 6 الآف كرتونة الخاصة بمبادرة " نتشارك هنعدى الأزمة " يصل بذلك إجمالى عدد كراتين المواد الغذائية التى تم توزيعها على الفئات المستحقة بمحافظة قنا إلى 60 ألف كرتونة من بداية الأزمة.

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