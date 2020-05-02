AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

89 حالة شفاء من مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة

السبت 02/مايو/2020 - 10:27 م
89 حالة شفاء من مركز
89 حالة شفاء من مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة
Advertisements
زينب الزغبي
أعلن الدكتور احمد عريف ،مدير ادارة التثقيف الصحى بدمياط، ان الحالة الصحية بدمياط مستقرة حيث تم شفاء 89 حالة حتى الآن من مركز التعليم المدني بدمياط الجديده منذ افتتاحه كمركز للعزل .

وأكد عريف ، بان هناك ارتفاعا متزايدا في حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد من ابناء محافظة دمياط ، حيث ىتم رصد اليوم حالة واحدة ايجابية ومصابة بفيروس كورونا المستجد.

اشار عريف إلى أن اغلب المناطق التى تم تخصيصها كعزل بدمياط تشهد ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء من فيروس كورونا ومنها مركز التعليم المدنى والمدينة الشبابية براس البر والتى خرج منها اليوم 12 حالة بعد ان جاءت نتيجة التحاليل سلبية.

وأوضح ان الطاقم الطبي بجميع مناطق العزل بدمياط الجديدة وراس البر يبذلون الكثير من الجهد  حيث ان محافظة دمياط تعد المحافظة الأعلى فى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية و إن الأمور حاليا مطمئنة ولكن بشرط التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة.


وطالب المواطنين بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبشئ من الصبر سيتم القضاء على هذا الفيروس اللعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالصور| مشهد كارثي في رأس البر.. الدمايطة يدعمون انتشار كورونا بالخروج للشواطئ

أهالي دمياط يتحايلون على قرارت الحظر ..صور

تخصيص مركز التعليم المدني بدمياط لعزل المصابين دون أعراض.. والمدينة الشبابية برأس البر للمخالطين

تعافي حالتين بمركز التدريب المدنى.. وازدياد معدلات الشفاء بدمياط

إحصائية جديدة بشأن مصابي كورونا في دمياط.. تعافي 6 أشخاص .. و50 حالة تتلقى العلاج

حجر دمياط: جميع حالات الإصابة بفيروس كورونا مستقرة صحيا

ترشيحاتنا

علامة في يد زعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات حول صحته.. شاهد

أحمد فهمى يعتذر رسميا إلى هنا الزاهد لهذا السبب

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

سجود التلاوة.. هل يشترط فيه استقبال القبلة والوضوء

MBC مصر تعرض أغرب رد فعل في تاريخ مقالب رامز جلال.. فيديو

بسبب البرنس.. سلوى عثمان تشعل السوشيال ميديا بمشهد مؤثر

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

البنك الدولي يزف بشرى لـ مصر بعد انهيار اقتصادات الدول الكبرى بسبب كورونا.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

بدأ فى اليونان وله توابع.. تفاصيل زلزال 6.3 ريختر ضرب القاهرة

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

بشرى سارة من السعودية بشأن عودة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت مختلف.. منة فضالى تتألق بإطلالة كاجوال .. شاهد

بمجوهرات أنيقة.. أنابيلا هلال تبهر متابعيها على إنستجرام

مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد