89 حالة شفاء من مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور احمد عريف ،مدير ادارة التثقيف الصحى بدمياط، ان الحالة الصحية بدمياط مستقرة حيث تم شفاء 89 حالة حتى الآن من مركز التعليم المدني بدمياط الجديده منذ افتتاحه كمركز للعزل .





وأكد عريف ، بان هناك ارتفاعا متزايدا في حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد من ابناء محافظة دمياط ، حيث ىتم رصد اليوم حالة واحدة ايجابية ومصابة بفيروس كورونا المستجد.





اشار عريف إلى أن اغلب المناطق التى تم تخصيصها كعزل بدمياط تشهد ارتفاعا ملحوظا في حالات الشفاء من فيروس كورونا ومنها مركز التعليم المدنى والمدينة الشبابية براس البر والتى خرج منها اليوم 12 حالة بعد ان جاءت نتيجة التحاليل سلبية.





وأوضح ان الطاقم الطبي بجميع مناطق العزل بدمياط الجديدة وراس البر يبذلون الكثير من الجهد حيث ان محافظة دمياط تعد المحافظة الأعلى فى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية و إن الأمور حاليا مطمئنة ولكن بشرط التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة.



