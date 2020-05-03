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محافظات

والدة شهيد كتيبة 103: ابني عبد الجواد طلب الشهادة ونالها.. فيديو وصور

الأحد 03/مايو/2020 - 09:01 ص
والدة شهيد كتيبة
والدة شهيد كتيبة 103: ابني عبد الجواد طلبها ونالها
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محمود زيدان
مع دقات الساعة التاسعة مساءً، يلتف المصريون، حول مسلسل الاختيار، الذي يوثق مرحلة هامة في تاريخ مصر، ويجسد بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، وما بذلوه من أجل الحفاظ على تراب هذا الوطن، ومحاربة قوى الشر والإرهاب.

ومن بين أبطال سيناء، الذين خدموا في القوات المسلحة، مع العقيد أركان حرب، أحمد المنسي، في الكتيبة 103 صاعقة، واستشهدوا معه خلال دفاعهم عن الوطن، المجند شهيد عبد الجواد عبد العليم عبد الجواد، ابن قرية بحر بصيص بقرية السيد خليل بمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

تحكي الحاجة زينات السيد، والدة الشهيد عبدالجواد نعيم، لـ"صدى البلد"، كواليس إجازته الأخيرة، قبل وفاته، قائلة " عبد الجواد من أول ما دخل الجيش .. وهو بيقولي يا أمي أنا هاستشهد .. أقوله ليه بتقول كده .. يقولي أنا طالبها .. ادعيلي أموت شهيد.. أرد عليه وأقوله ربنا ينجيك يا ابني أنت واللي زيك".

وأضافت: "وفعلًا طلبها ونالت.. وفي زيارته الأخيرة لما نزل أجازة .. راح زار عماته كلهم .. وكل ما يروح عند عمة من عماته يقولها ادعيلي يا عمة .. أنا مش هدخلك دارك تاني"، مضيفة: "كان ابني عنده إحساس إنه يموت شهيد".

وتابعت: "أخوه اشترى له لبس جديد عشان يحضر فرح أخته .. وكان مصمم إنه يلبس الملابس الجديدة ويروح بها الجيش .. لكني منعته .. وقولت له سيب الهدوم الجديدة عشان تحضر بها فرح أختك يا عبد الجواد".

وأضافت: "زعلت جدًا بعد ما استشهد إني منعته إنه يروح باللبس الجديد.. ياريته كان لبسها وراح بيها"، مضيفة أن ابنها كان طيبًا ويحب الجميع وكان يحب الشهيد العقيد أحمد المنسي الله يرحمه لشهامته معاه هو وزملائه.
والدة شهيد كتيبة 103: ابني عبد الجواد طلب الشهادة ونالها.. فيديو وصور
والدة شهيد كتيبة 103: ابني عبد الجواد طلب الشهادة ونالها.. فيديو وصور
والدة شهيد كتيبة 103: ابني عبد الجواد طلب الشهادة ونالها.. فيديو وصور
والدة شهيد كتيبة 103: ابني عبد الجواد طلب الشهادة ونالها.. فيديو وصور
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