اتشتمت بأمي وزوجتي.. باسم مرسي يكشف عن سبب إشارته غير الأخلاقية لجماهير الأهلي .. فيديو

كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي، عن مفاوضات الاهلي لضمه فى وقت سابق .





وقال مرسي ، عبر قناة اون تايم ، إنه رفض الانتقال للنادي الأهلي فى السنوات الماضية وكان النادي يتفاوض مع وكيله .





وشدد مرسي ، على أنه لم يستغل اهتمام الأهلي به كورقة للضغط على الزمالك، كما ردد البعض وقتها .





وتابع ، وكيلي عقد جلسة مع علاء عبد الصادق المدير الرياضي السابق بالأهلي لضمي، ولكني رفضت وقتها وفضلت الانضمام للزمالك.



