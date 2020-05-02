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رياضة

اتشتمت بأمي وزوجتي.. باسم مرسي يكشف عن سبب إشارته غير الأخلاقية لجماهير الأهلي .. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 06:41 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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حسن العمدة
كشف باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي، عن مفاوضات الاهلي لضمه فى وقت سابق .

وقال مرسي ، عبر قناة اون تايم ، إنه رفض الانتقال للنادي الأهلي فى السنوات الماضية وكان النادي يتفاوض مع وكيله .

وشدد مرسي ، على أنه لم يستغل اهتمام الأهلي به كورقة للضغط على الزمالك، كما ردد البعض وقتها .

وتابع ، وكيلي عقد جلسة مع علاء عبد الصادق المدير الرياضي السابق بالأهلي لضمي، ولكني رفضت وقتها وفضلت الانضمام للزمالك.

وبسؤاله عن سبب إشارته غير الأخلاقية لجمهور الأهلي فى إحدي المباريات ، قال ، أعترف بخطأي في ذلك الأمر، وليس بسبب جماهير الأهلي لكني أتحدث بشكل عام، لاني بشر وتعرضت للسباب بوالدتي وزوجتي ويجب التماس العذر لي.
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