طبيب يحتفل بعيد زواجه داخل مستشفي عزل إسنا.. شاهد

شهد مستشفي اسنا التخصصي للحجر الصحي بجنوب الأقصر احتفالية بعيد زواج أحد الأطباء وسط أجواء من الفرحة والبهجة .





وقال الدكتور شريف شعبان رئيس الفريق الطبي بمستشفي عزل اسنا إنه سعيد للغاية بالاحتفالية التى تفاجأ بها من طقم الأطباء والتمريض بالمستشفي.





مشيرا إلى أنه لم يستطع هذا العام الاحتفال مع زوجته لظروف عمله بمستشفي اسنا وظروف عمل زوجته بمستشفي حميات الإسكندرية .





وأضاف أن هذه الاحتفالية لفتة طيبة من إدارة المستشفي والتى تساعد فى رفع الروح المعنوية للعاملين بالمستشفي.





وقام الفريق الطبي بإعداد "تورته" تحمل تهنئة بعيد زواجه ، وذلك بعد أن علموا بعيد زواجهم العاشر من خلال صفحة الفيس بوك، بعد ما قامت زوجته بكتابة بوست تهنئة زوجها بعيد زواجهما.



