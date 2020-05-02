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اقتصاد

الخصم من الحساب بدون رسوم.. المالية المركزية بالإمارات تطلق خدمة جديدة

السبت 02/مايو/2020 - 07:30 م
دائرة المالية المركزية
دائرة المالية المركزية في الشارقة
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وكالات
أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة خدمة الخصم المباشر من الحساب المصرفي بدون رسوم لعملية شحن المحفظة الرقمية لنظام الإيصال الذكي /تحصيل/ و ذلك ضمن توجيهات حكومة إمارة الشارقة الهادفة إلى تخفيف الأعباء على المراجعين من الدوائر الحكومية المحلية والشركات والأفراد وتمكينهم من إتمام معاملاتهم .

ويوفر نظام "تحصيل" عدة خدمات للدفع الإلكتروني للمعاملات من خلال قنوات خاصة للدفع منها: بوابة الدفع الإلكترونية والتطبيق الذكي على الأجهزة الذكية ومعاملات رافد عبر جميع قنوات مصرف الشارقة الإسلامي وأيضًا معاملات رافد عبر تطبيق الدردشة الإلكترونية.

وأكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الدائرة تسعى لإطلاق الخدمات المميزة التي تفيد الشركات والأفراد وحتى الجهات الحكومية وتعمل على دعم أعمالهم وإنجاز معاملاتهم باحترافية عالية من خلال تطوير الآليات الموجودة وإطلاقة المزيد المبتكر منها.

وأضافت أن خدمة الخصم المباشر من الحساب المصرفي لعملية شحن المحفظة الرقمية لنظام الإيصال الذكي /تحصيل/ تعد واحدة من خدمات الدفع الرقمية الذكية التي أطلقتها الدائرة لخدمة كافة الشرائح التي تتعامل معها وتهدف إلى تطوير وتيسير الأعمال وتوفير الوقت والجهد والسرعة في الوصول.

ويصب النظام الذكي في تعزيز كفاءة النظام المالي وتمكينه من العمل وفق أفضل الممارسات ومعايير الجودة والأمان و هو مدعم ببرامج أمنية عالمية تمنح المزيد من السرية ومن جانب آخر يتلافى الأخطاء البشرية ومشكلات الدفع النقدي المتعددة.
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