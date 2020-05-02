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ديني

الإفتاء توهب قرآن آذان المغرب إلى أرواح شهداء الوطن في حادث بئر العبد

السبت 02/مايو/2020 - 06:29 م
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد
خصصت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، قرآن آذان المغرب هذا اليوم لوهب ثوابه الى روح شهداء مصر الذين راحوا ضحية الهجوم الإرهابي أمس الأول بمدينة بئر العبد بشمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة كانت توزع وجبات الغفطار على الجنود .

الآيات القرآنية تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي من قوله تعالى: "  وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ" .

وتضمن التسجيل القرآني صور شهداء الحادث والبالغ عددهم 10 شهداء . 

ولمشاهدة بث قرآن المغرب يرجى الضغط هنا 
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