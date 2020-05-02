باسم مرسي يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة السكين مع حازم إمام في جنوب أفريقيا ..فيديو

كشف مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي عن واقعة السكين لأول مرة مع حازم إمام قائد الفريق أثناء تواجدهم فى جنوب افريقيا لمواجهة صن داونز .





وقال مرسي ، عبر قناة ـون تايم ، إن الأمر فى البداية كان هزارا ولم تكن مشاجرة وهناك إعلامي كان متواجد معنا هو من ضخم حجم الواقعة .





قال باسم مرسي ، كنت جالسا بجوار أحمد دويدار وبعض اللاعبين وكنا بنهزر ، وأثناء الجلسة داعبت حازم وقلت له " خلاص بقي يا حازم ، وجاء رده " اسكت بقي ، وقام بتهويشي بالسكين فأصبت فى وجهي بشكل بسيط وكان ذلك علي سبيل الهزار .





وتابع ، عند عودتنا للقاهرة " حسينا الدنيا ولعت علينا " بسبب الإعلامي الذي كان معنا فى الرحلة وهو من ساعد فى تهويل الواقعة .





واختتم باسم مرسي ، تصريحاته ، أن الموضوع كان عاديا وبسيطا ولا يستدعي هذه الضجة وانتهى الأمر وليس لي دخل بشأن اي قرار ضده .