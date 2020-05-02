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رياضة

باسم مرسي يكشف تفاصيل جديدة حول واقعة السكين مع حازم إمام في جنوب أفريقيا ..فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 06:32 م
باسم مرسي وحازم امام
باسم مرسي وحازم امام
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حسن العمدة
كشف مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي عن واقعة السكين لأول مرة مع حازم إمام قائد الفريق أثناء تواجدهم فى جنوب افريقيا لمواجهة صن داونز .

وقال مرسي ، عبر قناة ـون تايم ، إن الأمر فى البداية كان هزارا ولم تكن مشاجرة وهناك إعلامي كان متواجد معنا هو من ضخم حجم الواقعة .

قال باسم مرسي ، كنت جالسا  بجوار أحمد دويدار وبعض اللاعبين وكنا بنهزر ، وأثناء الجلسة داعبت حازم وقلت له " خلاص بقي يا حازم ، وجاء رده " اسكت بقي ، وقام بتهويشي بالسكين فأصبت فى وجهي بشكل بسيط وكان ذلك علي سبيل الهزار .

وتابع ، عند عودتنا للقاهرة " حسينا الدنيا ولعت علينا " بسبب الإعلامي الذي كان معنا فى الرحلة وهو من ساعد فى تهويل الواقعة .

واختتم باسم مرسي ، تصريحاته ، أن الموضوع كان عاديا وبسيطا ولا يستدعي هذه الضجة وانتهى الأمر وليس لي دخل بشأن اي قرار ضده .
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