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محافظات

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ 125 حالة

السبت 02/مايو/2020 - 07:45 م
ارتفاع عدد المتعافين
ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للعزل لـ 125 حالة
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إبراهيم الهوارى

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي، خروج حالة جديدة من العزل الصحى، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى الى 125 حالة.


وقال الدكتور محمد العجوز نائب مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي إن عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 125 شخصا.


واضاف أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.


واوضح أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرا أنه لايوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.


واكد أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي.

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