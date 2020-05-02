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البديوي:الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والسلاح مستثناة من الإفراج الشرطى

السبت 02/مايو/2020 - 07:23 م
محمود البديوي،المحامي
محمود البديوي،المحامي والخبير الحقوقى
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أسامة علي

قال محمود البديوي، المحامي والخبير الحقوقى،إن دعوات الابواق الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية بفتح السجون لوجود فيروس كورونا ليست خالصة لوجه الله.

وأوضح البديوي خلال استضافته برنامح "الآن" المذاع عبر  فضائية "اكسترا"، تقديم رانيا هاشم،أن دعوى أبواق الضلال تستهدف خروج قيادتهم المتهمة على ذمة قضايا جنائية، مؤكدا أن هذه الأبواق لا تتحدث عن جميع المساجين ولكن تختص قيادتهم الفاشية.

وأكد الخبير الحقوقى،أن السجون المصرية بها نظام صحي جيد للغاية، ويتضمن العديد من المستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية المتكاملة لكافة السجناء.

وتابع الخبير الحقوقي، مع بداية انتشار فيروس كورونا بدأت السجون فى منع الزيارات للسجون كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس داخل أى سجن.

وأكد الخبير الحقوقى، أن إعلام الإخوان الكاذب لم يستطع إثبات واقعة إصابة سجين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن المسجونين على ذمة جرائم متعلقة بالإرهاب والمخدرات والسلاح، تم استثنائهم من الإفراج الشرطى بقانون السجون.

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