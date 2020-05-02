محافظ القليوبية يتابع إزالة أدوار مخالفة بأحد الأبراج في القناطر الخيرية

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية متابعة إزالة برج مخالف بمدينة القناطر الخيرية مكوناً من ارضي و 10 طوابق وصادر له ترخيص أرضي و5 طوابق وقام صاحب العقار ببناء 4 طوابق بالمخالفة.

وشارك في الحملة اللواء السيد يوسف نائب مدير امن القليوبية والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام والعميد ضياء عبد الحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية.

ووجه المحافظ بإزالة الأدوار المخالفة مع مراعاة كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المارة وتابع بنفسه أعمال الإزالة التي تتم للأدوار المخالفة كما وجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة والتصدي بكل قوة وحزم ضد محاولات البناء المخالفة بدون ترخيص.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تنفيذ عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة موجها رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بشن حملات إزالة يومية علي العقارات والمنشآت المخالفة مع اعطاء الاولوية للمخالفات الكبيره لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفين مشددا علي التعامل بصورة حاسمة مع البناء على الأراضي الزراعية وإزالة اى تعديات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وعدم التهاون في حق الدولة.

وأضاف أن أجهزة المحافظة سترصد وتتعقب كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون بالبناء عشوائيا بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية أو غير مطابقة للأكواد المصرية في البناء حفاظًا على المواطنين وأرواحهم في المقام الأول مؤكدًا على توفير الدعم الكامل لرؤساء الأحياء سواء مادي أو أمني وتوفير كافة المعدات واللوادر والعمالة اللازمة مناشدا المواطنين بعدم التعامل مع العقارات المخالفة.