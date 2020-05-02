صحة الأقصر: خروج 250 حالة من مستشفيات العزل بالمحافظة

اعلنت مديرية الصحة بالأقصر عن خروج ٢٥٠ حالة من مستشفيات العزل بالمحافظة عقب شفائهم من فيروس كورونا وسلبية المسوحات التي أجريت لهم من اصل نحو ٣٢٨ حالة تعرضت للإصابة بالفيروس ويجري تقديم الخدمات الطبية لبقية الأفراد المصابين لحين تماثلهم للشفاء .





كما أعلنت صحة الاقصر عن تحقيق مستشفي العزل باسنا اعلي معدلات للشفاء بين كافة مستشفيات الجمهورية المخصصة للعزل حيث بلغت نسبة الوفيات بالفيروس بين المصابين أقل من ٣ % معظمهم من كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة وصلوا إلي المستشفي في حالة متأخرة فلم يستجيبوا للعلاج .





واكدت صحة الأقصر ان العاملين بالطب الوقائى وفريق الأزمات الخاص بمواجهة فيروس كورونا يواصلون جهودهم يوميا بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة ومحافظة الأقصر للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا حيث جري تزويد مستشفي الحميات بجهاز لعمل المسوحات وزيادة عدد الأسرة الطبية بالمستشفي كما يتم تكثيف الرقابة علي المستشفي.





واستمرارا لجهود مديرية الصحة تم تخصيص المدينة الشبابية بمدينة الطود والتابعة لوزارة الشباب والرياضة كمستشفي عزل لتخفيف العبء عن مستشفي اسنا وتحمل المستشفي اعداد من المصابون فوق الطاقة الاستيعابية لها .





وعددت صحة الاقصر أنشطتها لمواجهة الفيروس والتي بدأت منذ ظهوره في المحافظة التي استقبلت اكثر من نصف مليون سائح قبيل وقف حركة الطيران حيث تم عمل مسوحات طبية لعدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات مما كان له أثر كبير في وقف نشر العدوي وتم فحص العاملين علي جميع الفنادق العائمة وعزلهم

بالاضافة الي فحص طبي لمئات العاملين والسياح في أكثر من 100 فندق عائم وثابت وسحب عينات للنزلاء والعاملين بها وكذلك مسح اكثر من ٣٠ الف راكب قادمين علي رحلات سياحية للاقصر بواسطة الحجر الصحي بمطار الاقصر الدولي .





كما تم متابعة اكثر من ٤٠٠٠ مواطن من القادمين من الخارج وذويهم وعمل تقصي لاكثر من ٣٠٠٠ مخالط لحالات ابجابية.

بلغت نسب الشفاء في الاقصر من الفيروس اعلي نسبة في مصر ورغم التحديات والفرص العالية للتعرض للعدوي الا ان نسب الاصابة حتي الان لا تتعدي حالتين لكل ١٠ الاف مواطن ونسب وفيات الحالات لا تتعدي 3 % من اجمالي وفيات الحالات علي مستوى الجمهورية.

واعربت صحة الاقصر عن حرصها على توعية المواطنين بمختلف الوسائل الإعلامية بالتعاون مع محافظة الأقصر حيث يتم إجراء زيارات بشكل يومي القري والمناطق التي بها حالات إصابة لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بجانب المرور المستمر من قبل المسؤولين بصحة الاقصر علي مستشفيات العزل والمؤسسات الطبية فضلا عن تطويع الجهود للاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين .





اهابت صحة الاقصر بالمواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية حرصا علي سلامتهم وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بالعزل المنزلي والتباعد الاجتماعي كاهم الطرق للنجاة من هذا الفيروس والاستمرار بنفس اليقظة والتركيز بارتداء الكمامات وغسل الايدي والبعد عن التجمعات كما اهابت بكافة الهيئات والأفراد عدم تداول او تصديق البيانات التي تخرج من اية جهه خارج نطاق وزارة الصحة.



