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محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بعمارات الإسكان الاقتصادي بشبرا الخيمة

السبت 02/مايو/2020 - 07:55 م
محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات
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إبراهيم الهوارى

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت حملة لإزالة الإشغالات والأكشاك المخالفة بدون ترخيص والمحلات الكائنة بعمارات الإسكان الاقتصادي بمساكن نوبار خلف مستشفى ناصر العام بحي غرب شبرا الخيمة.

وشهد المحافظ خلال الحملة إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بدون ترخيص لتعديها على سور مستشفى ناصر العام وتم إزالة التجديدات والأعمال التي أقامها أحد المخالفين لتحويل الدور الأرضي من سكني إلى تجاري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه الهجانث رئيس حي غرب شبرا الخيمه بإجراء حملة على كل المحلات التي تحمل نفس الصفة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالف منها والمقام بدون ترخيص مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفات من هذا القبيل

كما وجه ايضا بتكثيف حملات النظافة بالشوارع، ووضع صناديق قمامة بالشوارع، وعمل حملات إشغالات يومية لإزالة أي مخالفات.

رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام ونجوى العشيري، رئيس حي غرب شبرا الخيمة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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