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تعليم

تعليم السويس: 100% نسبة دخول منصة اختبار اللغة الإنجليزية من المنزل

السبت 02/مايو/2020 - 07:53 م
تعليم السويس يحقق
تعليم السويس يحقق ١٠٠ % نسبة دخول للمنصة
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حسن غنيمة
أعلنت  سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس ان أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي العام لمادة اللغة الأجنبية الاولى محققةً  لنسبة ١٠٠ % من الدخول الي المنصة الإلكترونية للإمتحانات من منازل الطلاب .

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وقد أكدت  سلمي الشاعر والتي ترأست غرفة العمليات المركزية بالديوان أن الغرفة لم تتلق ثمة شكاوي بإستثناء ضعف شبكة الإنترنت ببعض المناطق إلا أن ذلك لم يعيق سير أعمال الإختبارات بشكل منتظم وهو الأمر الذي أكدته غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين .
كما أكدت  مدير المديرية بأنها كلفت السادة مشرفي التطوير التكنولوجي بالديوان بعمل خط ساخن لتلقي كافة مشكلات الطلاب أثناء الإمتحانات وكذلك الرد على إستفساراتهم  وهو 01066363245 .
كما أشادت بالدور المثالي الذي يقوم به أعضاء غرفة العمليات وفريق التطوير التكنولوجي وفيق إدارة الاحصاء لخدمة ابناؤنا الطلاب في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وكذلك مواكبة التطور الغير مسبوق والذي يشهده قطاع التعليم في ظل وزارة معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .
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