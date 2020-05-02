تعليم السويس: 100% نسبة دخول منصة اختبار اللغة الإنجليزية من المنزل

أعلنت سلمي الشاعر مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس ان أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الثانوي العام لمادة اللغة الأجنبية الاولى محققةً لنسبة ١٠٠ % من الدخول الي المنصة الإلكترونية للإمتحانات من منازل الطلاب .





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وقد أكدت سلمي الشاعر والتي ترأست غرفة العمليات المركزية بالديوان أن الغرفة لم تتلق ثمة شكاوي بإستثناء ضعف شبكة الإنترنت ببعض المناطق إلا أن ذلك لم يعيق سير أعمال الإختبارات بشكل منتظم وهو الأمر الذي أكدته غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاثة شمال وجنوب السويس وإدارة الجناين .

كما أكدت مدير المديرية بأنها كلفت السادة مشرفي التطوير التكنولوجي بالديوان بعمل خط ساخن لتلقي كافة مشكلات الطلاب أثناء الإمتحانات وكذلك الرد على إستفساراتهم وهو 01066363245 .