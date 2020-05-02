وزير التعليم : شركات تجارية توهم الأهالي باستحداث تطبيقات إلكترونية لتصحيح أبحاث الطلاب بهدف الدعاية

حذّر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من التفاعل مع تطبيقات إلكترونية مزيفة يدعي أصحابها أنها سوف تقوم بتصحيح مشروعات الأبحاث الخاصة بطلاب المدارس .





حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : ردا على استفسارات أولياء الأمور على جروب "التعليم مشروع مصر القومي" عبر تطبيق واتس اب والتي سألوا خلالها عن التطبيقات الالكترونية التي ظهرت لتصحيح ابحاث طلاب المدارس : كل هذا دعاية لشركات تجارية تتلاعب بكم.





وردا على استفسار آخر بشأن موعد تقديم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس ، قال وزير التربية والتعليم : سوف نعلن مساء اليوم عن مواعيد وطريقة تسليم ابحاث طلاب المدارس ، ولا داعي للقلق حيث أن الموعد النهائي للتسليم يوم ١٦ مايو الجاري.



