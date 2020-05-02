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تعليم

وزير التعليم : شركات تجارية توهم الأهالي باستحداث تطبيقات إلكترونية لتصحيح أبحاث الطلاب بهدف الدعاية

السبت 02/مايو/2020 - 07:27 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
حذّر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من التفاعل مع تطبيقات إلكترونية مزيفة يدعي أصحابها أنها سوف تقوم بتصحيح مشروعات الأبحاث الخاصة بطلاب المدارس .

حيث قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  : ردا على استفسارات أولياء الأمور على جروب "التعليم مشروع مصر القومي" عبر تطبيق واتس اب والتي سألوا خلالها عن التطبيقات الالكترونية التي ظهرت لتصحيح ابحاث طلاب المدارس : كل هذا دعاية لشركات تجارية تتلاعب بكم.

وردا على استفسار آخر بشأن موعد تقديم المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس ، قال وزير التربية والتعليم : سوف نعلن مساء اليوم عن مواعيد وطريقة تسليم ابحاث طلاب المدارس ، ولا داعي للقلق حيث أن الموعد النهائي للتسليم يوم ١٦ مايو الجاري.

جدير بالذكر أنه ، تعد  المشروعات البحثية بديلًا للامتحانات التقليدية هذا العام، وشرطًا أساسيًا لانتقال الطلاب في الصفوف الدراسية من (الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي) إلى السنة الدراسية الأعلى، مُشيرةً إلى أن الوزارة ستتولى عملية تقييمها وفق آليات محددة، بما يحقق المساواة بين الطلاب.


وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية، وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنوانًا جذابًا للمشروع، فضلًا عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علمًا بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.
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