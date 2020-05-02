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أخبار البلد

تعرف علي عدد ركاب مترو الأنفاق أمس الجمعة

السبت 02/مايو/2020 - 07:33 م
ركاب مترو الأنفاق
ركاب مترو الأنفاق أمس
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حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل، في بيان لها اليوم السبت، عدد ركاب محطات مترو الأنفاق أمس الجمعه، حيث بلغ عدد ركاب الخط الأول 356477، والخط الثاني 319610، والخط الثالث 31316، وإجمالي عدد الركاب في خطوطه الثلاثة607403.


وتواصل الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات.
يشار إلى أن قطاعات وهيئات وزارة النقل واصلت اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية، واستمرار التنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة الفيروس على مدى الساعة.

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