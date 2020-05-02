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تعليم

باللغة الصينية.. طلاب ألسن عين شمس يقدمون نصائح ضد فيروس كورونا..فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 08:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
قام طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ببث فيديو جديد باللغة الصينية، ضمن مبادرة الكلية لتوعية العالم من خطر فيروس كورونا بجميع لغات العالم.

وحث الفيديو  على البقاء في المنزل و الإلتزام بالتعليمات الطبية للتصدى لجائحة كورونا، وقاموا طلاب كلية الالسن بالقاء عدة نصائح باللغة الصينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

قالت روان غنيم الفرقة الرابعة كلية الالسن قسم اللغة الصينية جامعة عين شمس  انه خلال الفترة الماضية هاجم عالمنا فيروس خبيث امتدت تأثيراته في كل حياتنا ونوة ان الفيروس يصيب جمبيع الفئات العمربة بغض النظر عن لوننا او جنسيتنا او اعمارنا لذبك يجب علينا جميعا ان نتخذ جميع الاجرءات الاحترازية لتجنب الاصابة منه والحد من انتشاره .

ومن جانبه قالت اميرة محمد طالبة بالفرقة الرابعة كلية الالسن قسم اللغة الصينية نحن علي ثقة تامة ان مصر ستنهض قربيا من تلك الغمة وان العالم بأسره قادر علي التعافي .

وأضافت ولاء مجدي عندما تكون بالخارخ تجب ملامسة وجهك وعند وعدتك لاتنسي خلع الحذاء بالخارج وقبل ان تلمس اي شئ يبجب ان تغسلها بالصابون جيدا لمدة لاتقل عن 20 ثانية .

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