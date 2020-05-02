شاهد.. لقطات مرعبة لعاملين كادا يسقطان من رافعة حال غسلهما نوافذ مبنى شاهق

كاد اثنين من عمال غسل النوافذ في فلوريدا أن يسقطا بشكل مروع عندما أدت الرياح عاصفة مفاجئة إلى تطاير رافعتهما في الهواء أثناء تسلقهما واجهة أحد المباني لتنظيف زجاجها.





وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقع الحادث ، الذي تم تسجيله بالفيديو من قبل أشخاص واقفين على شرفة قريبة، بعد ظهر الخميس في مساكن ريتز كارلتون في صني آيلز بيتش ، فلوريدا.





ويمكن رؤية -عبر الفيديو- العاملان العالقين، وهم على حافة الموت، وتتأرجح بهم رافعة غسيل النوافذ 180 درجة في الهواء قبل أن ترتطم بنوافذ الزجاج العملاقة في المبنى.





عندما تستقر المنصة، يمكن رؤية أحد العمال وهو يتحرك باتجاه زميله في العمل في محاولة لإنقاذه.