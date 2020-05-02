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رياضة

رغم كورونا.. حكومة إسبانيا ترحب باستئناف الدورى: الاتحاد والرابطة يحددان الموعد

السبت 02/مايو/2020 - 07:32 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
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إسماعيل محمود
أكد بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، اليوم السبت، ترحيبه باستئناف منافسات النشاط الرياضي والكروي في البلاد في الفترة القادمة.

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي:"بالرغم من أنني مشجع لكرة السلة أكثر من تشجيعي لكرة القدم، لكن دعونا نأمل أن تكون عودة النشاط الكروي قريبة، سيتم تحديد موعد العودة من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني."

وأضاف: لقد منحنا بالفعل إذنًا لبدء التدريب الفردي، وذلك سيتم بدءًا من الرابع من هذا الشهر، بالطبع سنرى كرة القدم على شاشة التلفزيون قبل الملاعب".

يذكر أن الدوري الإسباني قد تم إيقافه شهر مارس، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
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