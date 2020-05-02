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أخبار البلد

هاشتاج الاختيار حارقهم يتصدر تويتر .. ومغردون: المسلسل الناجح لازم يتحارب

السبت 02/مايو/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

دشن عدد كبير من رواد تويتر هاشتاج# الاختيار حارقهم وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا بعد النجاح الغير مسبوق الذي يحققه مسلسل الاختيار يوما بعد يوم.


وجاءت أبرز التغريدات كالآتي:


المسلسل الناجح الحقيقي لازم يتحارب


 أخدت لفة كدة على جروبات الأخوان في الفيسبوك ، أقسم بالله بدون مبالغة مسلسل الأختيار مضايقهم جدا 

 مسلسل دا مضايق الارهابين جدا  وحارقهم من نجاحه


 مش حارقهم دا خلي الفولت يعلى اوي ولسه باقي الحلقات كمان وباقي بطولات جيشنا الغالي ومنتظرين افلام الصيف بإذن الله زي الممر


 عاشت مصر بلا اخوان عاشت مصر بلا تجار دين عاشت مصر مزدهرة قوية بجيشها وشعبها وقيادتها الرشيدة واللي مش عاجبه يتفلق 


وانتصرت قواتنا المسلحه في جميع حلقات المسلسل وفرح المواطنون والممثلين والجمهور #الاختيار_حارقهم 


يذكر أن بدأت أحداث حلقة أمس  من مسلسل «الاختيار» بغضب من الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وجماعة أنصار بيت المقدس، بسبب فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، بعد استهداف موكبه بسيارة مفخخة من انتحاري.


ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة)، بالتواصل مع أهالي سيناء لإمداده بالمعلومات حول المجموعات الإرهابية المسلحة


يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز انتحاري آخر في عملية إرهابية أخرى، وتختتم أحداث الحلقة بالقبض على أسرة هشام عشماوي

وانتصرت قواتنا المسلحه في جميع حلقات المسلسل وفرح المواطنون والممثلين والجمهور #الاختيار_حارقهم

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