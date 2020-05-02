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توك شو

نادين نجيم لـ السقا: أنا جاية من بيروت سبني أفوز وهكسبك ولو بالغش

السبت 02/مايو/2020 - 07:45 م
نادين نجيم
نادين نجيم
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عبد الخالق صلاح
استضاف النجم أحمد السقا في حلقة اليوم من برنامجه "أغلب السقا"، نادين نجيم، وفي فقرة هاتها من الآخر فاز فيها السقا؛ وقالت نادين "أنا جاية من بيروت سبني افوز وهكسبك ولو بالغش". 

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، إضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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