كلاكيت تاني مرة .. هزيمة قاسية لـ أحمد السقا في مسابقة ضرب النار

استضاف النجم احمد السقا في حلقة اليوم من برنامجه اغلب السقا، نادين نجيم، وفي فقرة ضرب النار أظهرت نادين قدرة عالية على التصويب لدرجة أنها اكتسحت السقا في هذه المسابقة بفارق نقاط كبير.





وهزم ايضا السقا في حلقة الفنانة درة في ننفس المسابقة، وتمكنت درة من الحصول على أعلى مجموع من التصويب بالنار عكس السقا.









برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.









يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.