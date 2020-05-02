شباب جسر السويس يوزع العصائر فى الشوارع على الصائمين..فيديو

قبيل أذان المغرب بدقائق ومع اشتداد زحام العائدين إلى منازلهم بعد صيام يومٍ طويل ،وقف مجموعه من شباب في الشوارع والطرق لإيقاف السيارات وتوزيع المياة والعصائر علي الناس حتى "يكسروا" صيامهم إلى أن يصلوا إلى وجهتهم.





حيث رصدت عدسة " صدى البلد " شبابا فى جسر السويس يقومون بتوزيع العصائر والمياه على الصائمين فى شوارع القاهرة والسيارات قبل أذان المغرب.





ولم يمنع فيروس كورونا الناس من مواصلة العادة الرمضانية وتقديم هذا الخير رغم منع الحكومة ووزارة الصحة الاختلاط والتجمعات بين الناس للحد من انتشاره والحفاظ على صحة وسلامة الجميع







