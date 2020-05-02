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رياضة

الوضع الحالي صعب.. وزير الرياضة يحدد شرط استئناف الدوري الممتاز

السبت 02/مايو/2020 - 08:50 م
شعار الدوري الممتاز
شعار الدوري الممتاز
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عرضت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خطة الاتحاد في حالة استئناف النشاط الرياضي، خلال استقبال الوزير اليوم بمكتبه للجنة برئاسة عمرو الجنايني وحضور د . جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل أعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأكد عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم حال صدور قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.

فيما شدد الدكتور أشرف صبحي على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره  الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالي تشير  استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي، كما أثنى على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم القادم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .
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