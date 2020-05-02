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منوعات

الحموات الفاتنات .. سيدة ترفض مناداة حفيدها باسمه وتطلق عليه اسما آخر لاستفزاز زوج ابنتها

السبت 02/مايو/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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مريم صليب
 إختيار اسماء الأطفال من اختصاص الأم و الأب فقط و لا داعي للتدخلات الأسرية في التفاصيل العائلية بين الزوجين ، و لكن في بعض الأحيان تكون سلطة الجد و الجدة اكبر من اللازم و تتسبب في خلافات . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن إحدى السيدات كتبت على صفحتها الشخصية أن والدتها تثير غضبها بسبب مناداتها لطفلها حديث الولادة باسم غير اسمه لإثارة غضب زوجها . 

وكتبت السيدة أنها علمت في نهاية الشهر السابع أثناء حملها لطفلها الأول أن الجنين ذكرا ، فتشاورت مع زوجها على اسم المولود و قررا أن يسمياه هاري . 

اكتشف الزوجين بعد زيارة والدة الزوج أن اسم هاري هو لقب عائلة والدته ، و لكن الزوجة اصرت على الاسم لأنها وجدت أنه اسم خفيف و جميل و لا مانع لديها أن يكون لقب عائلة والدة زوجها . 

وعلمت والدة الزوجة بما تفكر فيه ابنتها و رفضته رفضا قاطعا ، و لكن اصرت ابنتها على الاسم و تمسكت برأيها ، و صدمت بعد إنجابها ان والدتها تنادي الطفل باسم جدها لاثارة غضبه و ترفض مناداته باسم هاري . 
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