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محافظات

إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة القباري غرب الإسكندرية

السبت 02/مايو/2020 - 09:01 م
إصلاح كسر الماسورة
إصلاح كسر الماسورة
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أحمد عبد العزيز
أنهى حي غرب الإسكندرية بالتعاون مع شركة مياه الشرب، مساء اليوم السبت، أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه شرب بشارع ابن طولون بمنطقة القباري.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية بلاغا يفيد حدوث كسر بماسورة مياه بشارع ابن طولون خلف الدمبسكو بمنطقة القباري، وانتقل مسئولي إدارتي الطرق والمرافق إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث كسر بماسورة مياه بالشارع المشار إليه بمساحة 15 متر طولي وعرض 3 أمتار، ما أدى لانقطاع المياه عن العقارات بذات الشارع.

ومن جانبها، قالت المهندسة ابتسام الشافعي، رئيس حي غرب، إنه جرى إصلاح الماسورة بالتنسيق مع إدارة هندسة مياه القباري، لافتة إلى أن جرى ردم ورصف موقع الكسر.
إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة القباري غرب الإسكندرية
إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة القباري غرب الإسكندرية
إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة القباري غرب الإسكندرية
إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة القباري غرب الإسكندرية
إصلاح كسر ماسورة مياه بمنطقة القباري غرب الإسكندرية
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